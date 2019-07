BERLÍN, Alemania.- El rapero estadounidense A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, está en una prisión preventiva en Estocolmo, Suecia.



La Fiscalía sueca lo responsabiliza por agresión grave durante una pelea callejera que protagonizó el 30 de junio en el centro de Estocolmo, donde había participado en un festival musical.

En Estados Unidos, muchos miembros de la comunidad afroamericana están preocupados por él y le han pedido al presidente de ese país que intervenga.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative….