Encuentran 39 cadáveres en el interior de un camión en Inglaterra

LONDRES, Inglaterra. — La policía de Inglaterra informó del hallazgo de 39 cuerpos sin vida en el interior de un camión de mercancías que al parecer procedía de Bulgaria.

Las primeras investigaciones señalan que el camión habría entrado al país por el puerto de Holyhead el sábado y fue encontrado en el Parque Industrial Waterglade, en Grays, localidad a orillas del Río Támesis a unos 40 kilómetros al este de Londres.

“Este es un incidente trágico en el que perdió la vida un gran número de personas. Nuestras investigaciones van a determinar qué ocurrió”, explicó el superintendente de la policía de Essex, Andrew Mariner.

“Estamos en el proceso de identificar a las víctimas y anticipo que este podría ser un proceso largo”, añadió.

Un norirlandés de 25 años fue detenido como sospechoso de asesinato y sigue bajo custodia policial, aunque no ha sido acusado ni identificado oficialmente.

Las autoridades acordonaron el acceso al parque empresarial, que permanece cerrado.

“Estamos trabajando con el ayuntamiento de Thurrock para mitigar cualquier impacto local que pueda tener nuestro escenario de investigación”, apuntó Mariner.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.