Cumple 99 años Felipe de Edimburgo

MADRID, España.- Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, cumple este miércoles 99 años y, desde primera hora de la mañana recibió felicitaciones virtuales, tanto de su familia más próxima, como de miles ciudadanos anónimos.

Su hijo el príncipe Carlos, su nieto el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, así como numerosos personajes populares como el exfutbolista David Beckham, han enviado sus felicitaciones al duque desde sus propias cuentas en las redes sociales.

La reina Isabel II y su esposo Felipe han sido fotografiados en los jardines del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, con motivo de esta celebración, una instantánea realizada la semana pasada en la que la pareja real posa sonriente, en un día soleado y que ha recibido hasta el momento casi 700,000 “likes” o “me gusta.”

El príncipe Felipe y la Reina han permanecido aislados en esa residencia real como parte de las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno para controlar la pandemia de la Covid-19 en el Reino Unido.

🎈🎂Wishing The Duke of Edinburgh a very happy birthday!



His Royal Highness turns 99 today and will spend the day with The Queen at Windsor. pic.twitter.com/636XWtBAqy