G7 donará 1,000 millones de vacunas anticovid a países pobres

FALMOUTH, Inglaterra. — El primer ministro británico Boris Johnson anunció este domingo que el Grupo de los Siete se comprometió a donar más de 1,000 millones de vacunas contra el coronavirus a los países pobres.

I’m very pleased to announce that @G7 leaders have pledged over 1 billion doses to the world’s poorest countries – another big step towards vaccinating the world.



This weekend the @G7 came together. And together we are building back better, greener and fairer from the pandemic. pic.twitter.com/ENpgnIpTj3