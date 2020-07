LONDRES, Gran Bretaña. — Este lunes, el gobierno ha lanzado una nueva campaña de información pública para preparar a Gran Bretaña para separarse de la Unión Europea, con lo que el tema del Brexit regresó a la primera fila de la política británica.

The UK is exiting the transition period on 1 January 2021.



Let’s get going for the UK’s New Start. Find out what you need to do to get ready 👉 https://t.co/ynUo0ZnBKZ #LetsGetGoing pic.twitter.com/wxFi2Ypqae