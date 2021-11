Greta Thunberg dice que la COP26 ''no nos llevará a ninguna parte''

La activista sueca Greta Thunberg participó en una manifestación en Glasgow y aseguró que el liderazgo no está en la COP26



GLASGOW, Escocia.- Este lunes, se llevó al cabo una manifestación del colectivo "Fridays For Future" (Viernes por el futuro), encabezada por la activista sueca Greta Thunberg, cerca del centro de convenciones donde se realiza la Cumbre sobre el Cambio Climático, COP26, en esta ciudad.

En la manifestación, Greta Thunberg aseguró que el “cambio no va a venir de ahí dentro” porque el liderazgo “está aquí fuera, no dentro de la COP26”.

“Decimos no más ‘bla, bla, bla’, no más explotación de las personas, la naturaleza y el planeta; no más lo que sea que hagan ahí dentro”, dijo Greta Thunberg en declaraciones a los medios.