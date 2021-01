Guterres: Trazar el rumbo hacia un mundo poscovid, más limpio y equitativo

LONDRES, Inglaterra.- Este domingo, António Guterres, secretario general de la ONU, instó a aprovechar la pandemia de Covid-19 a fin de construir “un mundo más justo y saludable” para las próximas generaciones, en un discurso por internet para conmemorar el 75 aniversario de la primera reunión del organismo.

Watch live: @antonioguterres marks the 75th anniversary of the first #UNGA meeting on 10 January 1946 in London. #UN75https://t.co/zPacZiKnl4