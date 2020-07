LONDRES, Inglaterra.- Este lunes, fueron dados a conocer los hallazgos de las primeras fases del estudio de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la universidad británica de Oxford y que, al parecer es "segura" y "entrena" el sistema inmunológico.

Durante los ensayos clínicos, 1,077 voluntarios mostraron que una inyección les llevaba a producir anticuerpos y células blancas de la sangre que pueden combatir el virus.

La revista médica "The Lancet" dio a conocer estos descubrimientos, que se consideran "muy prometedores", aunque es necesario realizar ensayos a mayor escala para determinar si los anticuerpos son suficientes para ofrecer protección a largo plazo contra la enfermedad.

La vacuna denominada ChAdOx1 nCoV-19, que está siendo desarrollada a una velocidad sin precedentes, está hecha a base de un virus genéticamente fabricado que ocasiona el resfriado común en chimpancés.

Los científicos lo han modificado en gran manera de forma que no pueda ocasionar infecciones en personas y para que se asemeje más al coronavirus.

Lo han hecho transfiriendo las instrucciones genéticas para la llamada “proteína del pico” del coronavirus -la herramienta clave que este emplea para invadir las células de humanos- a la vacuna que están desarrollando.

De esta manera, esta vacuna se parece al coronavirus y el sistema inmune puede aprender la manera de luchar contra él.

Los expertos señalan que el estudio no lleva operando el tiempo suficiente como para comprender si ofrece inmunidad a largo plazo.

En cuanto a los efectos secundarios, los científicos determinaron que existen si bien no se consideran peligrosos.

En sus ensayos detectaron que un 70 % de las personas que participaron en el estudio desarrollaron fiebre o dolor de cabeza aunque esos síntomas pudieron ser tratados con paracetamol.

Este lunes, Sarah Gilbert, de la Universidad de Oxford, señaló que "todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que podamos confirmar si nuestra vacuna ayudará a controlar la pandemia de la Covid-19, pero estos resultados preliminares son prometedores".

