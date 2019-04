EDIMBURGO, Reino Unido. (EFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó hoy que el Gobierno británico “no podrá obstaculizar” la convocatoria de un segundo referéndum de independencia del Reino Unido, si, como dijo, las encuestas siguen mostrando que el apoyo a la separación está creciendo.



La líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) clausuró el congreso de primavera, que la formación celebró en Edimburgo, con esta arenga a las bases para que lideren la campaña que permita convencer a los indecisos de que el mejor futuro para Escocia pasa por convertirse en un estado independiente.

Referéndum consecuencia del “brexit”

La líder nacionalista, que el pasado miércoles anunció que, como consecuencia del “brexit“, impulsará un nuevo referéndum de independencia antes de que termine la actual legislatura en 2021, se topó de inmediato con el firme rechazo del Gobierno de la conservadora Theresa May, cuyo beneplácito es imprescindible.



“El jueves, (los conservadores) intentaron justificar su posición diciendo que no hay un aumento en el apoyo a la independencia. Dos días después, la última encuesta de opinión ya demostraba que están equivocados“, indicó la dirigente escocesa.



Se refirió así a las palabras del número dos de May, David Lidington, quien aseguró que no se concederá a Escocia la autorización necesaria para celebrar un nuevo plebiscito, puesto que no existe “ninguna prueba de que haya una demanda de la gente de Escocia para revisar la decisión que tomaron en 2014.”

Todo cambió con el “brexit”

Entonces, en el referendo de 2014, el 55 % de escoceses rechazó la separación, por lo que se dijo que la cuestión quedaba zanjada para al menos una generación. Todo cambió con la victoria del “brexit” en 2016, tras la que el SNP reabrió el debate sobre la posible vuelta a las urnas, si el país abandonaba la Unión Europea.



La crisis política desencadenada por la retirada británica del bloque común ha demostrado, según declaró Sturgeorn, que el Gobierno de May ha desoído al 62 % de escoceses que rechazó la salida.

Apoyo a la independencia

A su parecer, los sondeos “muestran un apoyo a la independencia ya en alza“, por lo que, animó a los militantes a “hacer que aumente” para “asegurar que ningún gobierno conservador pueda obstaculizar nunca el derecho de Escocia a elegir.”



La ministra principal aludió a la última encuesta de la firma YouGov publicada por “The Times“, según la cual el 49 % respaldaría la secesión (frente al 51 % en contra) y que se conoce después de otra de “Survation” para la organización “Escocia en la Unión“, que muestra que el apoyo a la separación habría caído hasta el 39 %.



Lo que parece más claro, de acuerdo con los sondeos, es que el respaldo a la independencia subiría hasta el 52 % si hubiese un “brexit” sin acuerdo.



Sturgeon insistió en que su partido, que gobierna en minoría pero cuenta con el apoyo de los Verdes para aprobar leyes que requieren de mayoría cualificada como las relativas a una consulta o los presupuestos generales, tiene el mandato tras “no solo una, sino dos elecciones escocesas” para impulsar este referéndum.

La hora de Escocia

“Es el momento, es hora de que Escocia se convierta en independiente“, dijo la líder del SNP, que, sostuvo, “los últimos tres años han demostrado, sin lugar a dudas que, para Escocia, el sistema (político) de Westminster está roto.”



Pero la líder escocesa no lo tendrá fácil en este nuevo pulso con Londres, que se niega a dar su visto bueno para activar la llamada sección 30, la cual otorgaría al Parlamento escocés las competencias necesarias para legislar sobre un referéndum.

Moneda propia

La cuestión de la independencia marcó la agenda del congreso, que aprobó una de las medidas económicas que más controversia genera: la creación de una nueva moneda que, si Escocia fuese independiente, se implantaría tras la realización de seis test económicos con la intención de introducirla “tan pronto como fuera posible.”



La adopción de esta propuesta marca un cambio de rumbo respecto a la política monetaria que el SNP defendió en el referéndum de 2014.



En aquella ocasión, el SNP, liderado por el exministro principal Alex Salmond, apostó por mantener la libra esterlina en una unión monetaria formal con el Reino Unido, una opción que el Ejecutivo británico de David Cameron descartó y que, según los analistas, fue uno de los factores que inclinó la balanza en contra de la secesión.- (Por Remei Calabuig).