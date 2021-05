Inauguran la Conferencia sobre el Futuro de Europa

BRUSELAS, Bélgica.- Los lideres europeos encargados de inaugurar la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE) abogaron este domingo por sacar lecciones de estos meses de pandemia para avanzar en una mayor integración en la Unión Europea (UE), durante una ceremonia en la Eurocámara de Estrasburgo, Francia.

Fue el hilo común que unió los discursos del presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli; el primer ministro portugués, Antònio Costa, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que intervinieron presencialmente, por ese orden, en una ceremonia en directo desde la capital alsaciana seguida en su mayoría en remoto.

