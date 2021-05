Investigan incidentes antisemitas en Gran Bretaña

LONDRES, Inglaterra. — La policía británica investiga vídeos que parecen mostrar a individuos gritando insultos antisemitas desde automóviles en marcha por las calles de Londres.

Los vídeos, colocados el domingo en redes sociales, muestran varios automóviles cubiertos de banderas palestinas conduciendo por vecindarios del norte de Londres donde viven muchos judíos.

En cierto momento se escucha a uno de los individuos gritando “¡Vayamos a violar a las hijas!”

En un comunicado, la Policía Metropolitana informó que “estamos al tanto de un vídeo que muestra gente en una caravana de carros gritando lenguaje antisemita en el vecindario de St John’s Wood”.

There is no place for antisemitism in our society. Ahead of Shavuot, I stand with Britain’s Jews who should not have to endure the type of shameful racism we have seen today.