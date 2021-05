Isabel II celebra los 100 años de la fundación de Irlanda del Norte

LONDRES, Inglaterra.- La reina Isabel II celebró este lunes la “paz continua” en Irlanda del Norte y llamó a mantener un espíritu de “reconciliación, igualdad y comprensión mutua” en la región británica, que ha cumplido cien años desde su creación.

The Queen has sent a message to the people of Northern Ireland on the centenary of the Government of Ireland Act coming into effect. pic.twitter.com/vMRmcxcR9K