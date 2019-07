Italia prohíbe a barco con 54 migrantes rescatados atracar en Lampedusa

ROMA, Italia. — Un grupo humanitario italiano cuyo barco no pudo atracar en el puerto de Lampedusa, la isla más al sur de Italia, dijo el viernes que la salud de 54 migrantes que rescató en el mar se deteriora rápidamente, lo que ha ocasionado temores de otro enfrentamiento con el gobierno populista italiano.



Mediterranea Saving Humans tuiteó que su barco bajo el nombre de ALEX se encontraba frente Lampedusa, justo fuera de las aguas territoriales italianas, y que se le prohibió ingresar a la jurisdicción italiana por decreto ministerial.



Entre los migrantes a bordo del barco están 11 mujeres, de las cuales tres están embarazadas, y cuatro niños. A las embarazadas se les realizaron ultrasonidos.



Dada la condición de aquellas personas a bordo, el grupo ha solicitado que los migrantes que fueron rescatados de un bote de goma frente a la costa de Libia el jueves sean transferidos a barcos de patrulla italianos o malteses.

Agregó que debido a la condición de los migrantes, no podía hacer el viaje a la isla de Malta en el Mediterráneo.



En tanto, el jueves Malta aceptó recibir a migrantes a cambio de que Italia reciba el mismo número. El acuerdo parece evitar lo que sería el enfrentamiento número 21 desde que el gobierno populista italiano comenzó a rechazar cualquier arribo a puerto a grupos humanitarios que rescatan a migrantes en el mar.

