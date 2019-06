Jeremy Corbyn llama a protestar contra la visita de Donald Trump

LONDRES, Inglaterra. (EFE).- El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, pidió hoy secundar la protesta de este martes en contra de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en solidaridad con las personas a las que “ataca“, incluido el alcalde de Londres, Sadiq Khan.



El estadounidense, que comenzó hoy una visita de Estado de tres días al Reino Unido, arremetió en redes sociales contra el laborista al frente del consistorio de la capital británica, al que tachó de “perdedor“, insulto por lo que Corbyn llamó a solidarizarse con el regidor, de origen pakistaní y musulmán.

Tomorrow's protest against Donald Trump's state visit is an opportunity to stand in solidarity with those he's attacked in America, around the world and in our own country – including, just this morning, @SadiqKhan.