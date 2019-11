LONDRES, Inglaterra.- Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista británico, presentó este jueves en Birmingham, Inglaterra, su programa electoral, centrado en “radicales” y “ambiciosas” reformas sociales y en los derechos de los trabajadores, de cara a las elecciones anticipadas del 12 de diciembre.



“Es hora de un cambio real” se titula el documento presentado por Corbyn, que detalla los objetivos que el mayor grupo opositor al Gobierno Conservador de Boris Johnson implementaría si llega al poder tras los próximos comicios.



Entre las propuestas laboristas destacan que se compromete a recortar la semana laboral a 32 horas en el plazo de una década sin pérdida salarial; aumentar el salario mínimo nacional a “al menos 10 libras (11.6 euros) por hora” para empleados mayores de 16 años, o bien, introducir cuatro nuevos días festivos en el calendario anual.

