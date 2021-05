La Cumbre Social europea busca reducir el desempleo y la pobreza

OPORTO, Portugal.- La Cumbre Social que reúne a los líderes e instituciones europeos, junto a los agentes sociales y la sociedad civil, arrancó hoy en Oporto con el objetivo de impulsar la implementación del pilar de derechos sociales.

24 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno del bloque europeo llegaron a Oporto, así como los máximos representantes de las instituciones europeas, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión.

🔴📺 | LIVE from Porto: opening session of the Social Summit | Em direto: sessão de abertura da Cimeira Social.#EUSocialSummit21#TimetoDeliver#EU2021PT https://t.co/flJdbXF5SO