OPORTO, Portugal.- Para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el principal problema de la escasez de vacunas no está en la propiedad intelectual de las patentes, sino en la distribución de las dosis, señaló el mandatario este viernes a su llegada a la Cumbre Social Europea que se lleva al cabo en esta ciudad.

“¿Cuál es el problema ahora? No es realmente la propiedad intelectual. ¿Puedes darle propiedad intelectual a laboratorios que no saben producir y que no la producirán mañana?”, cuestionó Macron.