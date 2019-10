La elección de diciembre en Reino Unido, ¿sería un segundo referéndum?

LONDRES, Inglaterra.- Ante la posible aprobación de elecciones anticipadas en Reino Unido, las especulaciones y mediciones sobre las tendencias electorales comienzan a salir a la luz, en algunos casos confirman la ventaja del premier Boris Johnson, en otros, plantean estrategias para evitar la salida de la Unión Europea por medio de esa votación, lo que podría parecer una forma indirecta de un segundo referéndum sobre el “brexit”.

Según un análisis presentado hoy en Londres por el grupo Best for Britain, que hace campaña contra el “brexit“, en el que han participado 46,000 ciudadanos de este país, el Partido Conservador, del primer ministro Boris Johnson, no lograría la mayoría parlamentaria si el 30 % de los electores británicos que están contra el “brexit” votaran de forma táctica en los comicios generales del 12 de diciembre para evitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El estudio se dio a conocer un día después de que la Cámara de los Comunes apoyara el adelanto electoral buscado por el primer ministro, que parte con ventaja en los sondeos de opinión pública.

El voto útil

Johnson espera recuperar la mayoría parlamentaria para ratificar el acuerdo de salida del país que ha pactado con el bloque europeo.

“La misión de Best for Britain es frenar el ‘brexit’ por todos los medios democráticos”, recordó en una rueda de prensa Naomi Smith, consejera delegada de la organización, que ha habilitado online un portal –getvoting.org– que proporciona asesoramiento para emplear el voto “útil”.

Votación favorable a Johnson

Según el análisis, si los ciudadanos de este país no votan en esas elecciones de manera táctica, sino movidos por sus ideologías políticas, los conservadores ganarían 364 escaños, el Partido Laborista obtendría 189, los Liberaldemócratas tendrían 23, Plaid se haría con tres y los Verdes con uno, lo que derivaría en una mayoría tory (de 44 escaños).

Pero si el electorado favorable a la permanencia del país en la UE emplea su voto de manera táctica, este escenario cambiaría, de acuerdo con estos datos.

Táctica contra el “brexit”

Las predicciones de esa organización apuntan a que si un 30 % de votantes partidarios de la permanencia en el bloque afrontan los comicios tácticamente y se posicionan a favor de grupos partidarios de la permanencia, las elecciones darían un vuelco -contradiciendo las encuestas- y privarían al jefe del Ejecutivo de la mayoría.

En ese hipotético escenario, Best for Britain considera que los tories ganarían 309 escaños, la formación de Jeremy Corbyn, 233, los Liberaldemócratas, 34, Plaid se haría con cuatro escaños y los Verdes ganarían uno. Todo esto derivaría en una mayoría favorable a la causa “Remain” (pro-permanencia).

Si el 40 % de los votantes pro-“Remain” usaran su voto de manera táctica, la formación liderada por Johnson ganaría 277 escaños; el Laborismo, 244; los Liberaldemócratas se harían con 44, Plaid con cuatro y los Verdes con un escaño. En este caso, los comicios se saldarían con una mayoría pro-permanencia en la UE (de 36).

La elección, ¿un segundo referendo?

Smith indicó que han observado que “existe un gran apetito en el país por emplear el voto táctico” y que “apenas hay un 20 % de personas que se sienten ya tan comprometidas con cómo van a votar que no podrían ser persuadidas para votar tácticamente”.

“Si podemos conseguir que un 30 % de votantes pro-permanencia usen sus votos para apoyar a un partido, a fin de frenar a los conservadores o al Partido del “brexit” al que normalmente no apoyan, logramos ese objetivo”, remarcó.

Por su parte, el ahora diputado independiente Dominic Grieve -exparlamentario tory- subrayó que el divorcio del país de la UE “debe ser el asunto que defina estas elecciones”, pues afectará al resto de materias de interés para el país.

Nuevo acuerdo para el “brexit”

Además, opinó que el acuerdo de “brexit” consensuado por Johnson es “terroríficamente malo para el Reino Unido”.

El estudio fue llevado a cabo por la agencia de sondeos Focaldata, que empleó una técnica conocida como MRP, que en el pasado ha proporcionado afinadas predicciones de opinión, como la victoria del presidente Donald Trump en Estados Unidos.