BRUSELAS, Bélgica.- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, afirmó este domingo con ocasión de los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que se recuerda hoy, que el mantenimiento de la paz debe seguir siendo el “deber eterno” de la Unión Europea (UE).

Erinnern für die Zukunft. Today I am reminded how grateful I am to live on a peaceful continent. As we mark 80 years since the start of #WW2, we must remember that living up to Europe’s rallying cry – never again war – remains our eternal duty. L’Europe, c’est la paix. pic.twitter.com/2kCmNDqEc8