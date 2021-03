La primera tienda Amazon Fresh abre sus puertas en Londres

El cliente paga sin hacer fila y sin cajeros

LONDRES, Inglaterra. — Este jueves, la compañía estadounidense de comercio electrónico Amazon abrió su primer supermercado sin cajeros en Londres, que es la primera tienda física fuera de Estados Unidos.

Amazon Fresh

El gigante de las ventas al menudeo en línea abrió las puertas de su tienda Amazon Fresh en Ealing al oeste de Londres, en lo que dijo será la primera de una ola de tiendas en la capital británica que utilizará su tecnología de pago automático.

La tienda Amazon Fresh abre en Londres hoy jueves 4 de marzo de 2021, donde los compradores podrán recoger artículos y salir de la tienda, sin contacto, sin necesidad de caja.- (Victoria Jones / PA vía AP) La tienda Amazon Fresh abre en Londres hoy jueves 4 de marzo de 2021, donde los compradores podrán recoger artículos y salir de la tienda, sin contacto, sin necesidad de caja.- (Victoria Jones / PA vía AP) ❮ ❯

Los compradores utilizarán una aplicación para escanear un código QR para poder ingresar a la tienda. En el interior del establecimiento, las cámaras y un sistema de sensores rastrean lo que el cliente retira de los aparadores.

Sin filas ni cajeros

Al salir de la tienda, se genera el cargo de las compras a una cuenta de Amazon y se envía un recibo por correo electrónico, el cliente paga sin hacer filas porque no hay cajeros en el establecimiento.

Hasta el momento, Amazon opera 26 tiendas de conveniencia sin cajero en Estados Unidos bajo la marca Amazon Go y dos supermercados más grandes llamados Amazon Go Grocery. Como parte de su lanzamiento en Reino Unido, la empresa también presentó su nueva marca de alimentos de etiqueta privada, By Amazon.