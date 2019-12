La reina Isabel II comparte en las redes sociales su mensaje de Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La reina Isabel II de Inglaterra, compartió muy temprano su postal navideña 2019, en la que posó con un traje azul y su clásico collar de perlas.

Como es costumbre desde hace algunos años, la abuela del príncipe Enrique y Guillermo se postró sobre el escritorio de uno de los salones del palacio de Buckingham, desde donde envió sus buenos deseos a todas las familias inglesas.

Merry Christmas!

This year The Queen's Speech was filmed in the Green Drawing Room at Windsor Castle. It will be broadcast on Christmas Day at 3pm GMT.

This year marked the 75th Anniversary of D-Day & in the speech Her Majesty will reflect on the commemorations.

