La reina Isabel II cumple hoy 95 años

LONDRES, Inglaterra. — Este miércoles, la reina Isabel II celebró su 95to cumpleaños de forma discreta en el Castillo de Windsor, apenas unos días después del funeral de su marido, el príncipe Felipe.

Se esperaba que algunos miembros de la familia real pasaran el día con la monarca. Su cumpleaños coincide con las dos semanas de luto de la casa real por el príncipe Felipe, que acaban el viernes.

I would like to send my warm wishes to Her Majesty The Queen on her 95th birthday.



I have always had the highest admiration for Her Majesty and her service to this country and the Commonwealth.



I am proud to serve as her Prime Minister.