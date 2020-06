LONDRES, Inglaterra.- La reina Isabel II participó en su primera videollamada pública para conversar con cuatro cuidadoras sobre cómo han atendido a sus familiares y los retos que han encontrado en sus tareas durante los peores días de la pandemia del coronavirus.

Con motivo de la Semana de los Cuidadores en el Reino Unido, la monarca, de 94 años, compartió pantalla con las cuatro mujeres y también con su hija, la princesa Ana, de 69 años, quien preside desde 2011 la organización de cuidadores “The Curer’s Trust”.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV