BRUSELAS, Bélgica.- La Unión Europea (UE) lamentó este martes que Donald Trump haya iniciado el proceso formal para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y la Comisión Europea (CE) aseguró que, pese a esa decisión, seguirá trabajando con las entidades estadounidenses comprometidas contra la crisis climática.

The #ParisAgreement has strong foundations and is here to stay. The 🇪🇺with our partners, stand ready to strengthen cooperation with all parties to implement it. We will continue working with stakeholders and entities in the 🇺🇸who remain committed to ambitious climate action