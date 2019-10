LONDRES, Inglaterra. — La Unión Europea aceptó de nuevo posponer la salida de Reino Unido del bloque europeo hasta el 31 de enero de 2020, dio a conocer este lunes Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.