Ley marcial en Armenia tras nuevos enfrentamientos con Azerbaiyán

EREVÁN, Armenia. – Armenia declaró este domingo la ley marcial y la movilización general en respuesta a la escalada de los enfrentamientos a lo largo de la línea de contacto de la región de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán.

At the decision of the Government, martial law and general mobilization is being declared in the Republic of #Armenia. I call on the personnel attached to the troops to present themselves to their district commissariats.



For the fatherland, for victory.