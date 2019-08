MADRID, España. — Malta autorizó el viernes el desembarco de 356 migrantes que fueron rescatados en el Mediterráneo por el barco de ayuda humanitaria Ocean Viking y permanecieron a bordo de él durante dos semanas, en espera de la autorización de un puerto seguro.

#Malta will transfer these persons to @Armed_Forces_MT vessels outside territorial waters, and will take them onshore. All #migrants will be relocated to other Member States: France, Germany, #Ireland, #Luxembourg, #Portugal and #Romania. None will remain in Malta -JM 2/2