Los hospitales de España en vídeos, pacientes en el suelo y amontonados

ESPAÑA.- Vídeos y fotografías tomados en dos hospitales de España muestran los pasillos y las salas de emergencias repletos de enfermos, muchos de ellos conectados a tanques de oxígeno.

En el hospital universitario 12 de Octubre había gente tendida en el piso a la espera de una cama. El hospital informó que ya se había acomodado a las personas en otros sitios.

El miércoles, la cifra de personal médico infectado era de unos 6,500 en todo el país, según las autoridades de sanidad, lo que representa el 13,6% del total nacional de 47,600 casos y alrededor del 1% del personal médico en el sistema. Al menos tres trabajadores del sector han muerto.

Cuando Patricia Núñez comenzó a toser, ya estaba familiarizada con el temido sonido de la tos seca que atormenta a los pacientes que, durante varias semanas, han llenado la sala de emergencia del hospital en el que trabaja en Madrid.

"Estamos hartos de oírla dentro del hospital. Era cuestión de tiempo", dijo Núñez, una enfermera de 32 años que dio positivo al nuevo coronavirus hace una semana.

"Es un dolor doble. Primero por ti, por tu familia, porque temes infectarlos, pero lo peor es que sabes que en el sitio en el que tienes que ir a trabajar haces mucha falta", comentó a The Associated Press.



Los españoles están orgullosos de su sistema de atención de salud universal, que suele considerarse como una de las razones de su legendaria longevidad, pero la epidemia está dejando al descubierto algunas de sus deficiencias, resultado en parte de años de recortes presupuestarios.

Los hospitales del país se doblegan bajo el peso de la pandemia.

Esta semana, 11 de los 14 pisos del hospital estaban ocupados por enfermos de COVID-19 y aun así faltaba espacio: los casos menos graves son alojados en el gimnasio del hospital o en una gran carpa montada en el exterior.

"Si me dicen hace 3 meses que vamos a trabajar en estas condiciones en España, no me lo creo", dijo Perera. Añadió que al personal en La Paz "no dan pruebas hasta que estás enfermo… El problema es que quedarían sin personal, así que no les interesa".