Luchan contra el fuego en Israel, Francia, Grecia y Portugal

MÉRIDA, Yucatán.- La lucha contra los incendios forestales en varias partes del mundo continúa, y en algunos casos, zonas habitacionales son amenazadas por el fuego y las autoridades ordenan el desalojo de la población.

PARÍS, Francia.- Miles de personas fueron desalojadas la noche del lunes y la mañana del martes, en torno al macizo de los Moros en el sureste de Francia, debido a causa de un incendio forestal que avanza sin control y ha quemado unas 5,000 hectáreas.

“El fuego no está controlado“, aseguró Evence Richard, prefecto del departamento de Var, quien indicó que “al menos un centenar de viviendas han resultado afectadas".

La tarde de ayer lunes fue registrado el incendio en un área de la autopista A57 al noreste de la ciudad de Tolón, en la costa mediterránea.

Esta mañana, cuatro hidroaviones y tres helicópteros comenzaron a operar para controlar las llamas y apoyar a los más de 700 bomberos que trabajan en tierra, dijo Evence.

Hasta el momento, las autoridades no ha registrado ninguna persona lesionada, sin embargo, el fuego ha avanzado por las condiciones que le favorecen como el fuerte viento y las temperaturas elevadas.

La Prefectura insistió en su cuenta de Twitter en un mensaje dirigido a la población que no colapsen las carreteras de la zona para dejar trabajar a los servicios implicados.

Je me rendrai demain à Gonfaron pour suivre l’évolution du feu de forêt massif que les sapeurs-pompiers vont tenter de contenir toute la nuit. Plus de 600 d’entre eux s’y emploient et les renforts nécessaires à la protection des populations seront déployés au plus vite.