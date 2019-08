PARÍS, Francia. – Emmanuel Macron, presidente de Francia, cree que su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha “mentido” sobre sus compromisos respecto al cambio climático, dijo la oficina de Macron en un comunicado publicado hoy por medios franceses.

Bajo estas condiciones, Francia se opone al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y naciones sudamericanas, señala el comunicado.

“Dada la actitud de Brasil en las semanas recientes, el presidente de la república sólo puede notar que el presidente Bolsonaro le mintió en la Cumbre (del G20) de Osaka“, dijo la oficina de Macron en el comunicado.

“El presidente Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos respecto al cambio climático ni comprometerse con la biodiversidad… Bajo estas circunstancias, Francia se opone al acuerdo con el Mercosur“, agregó, en referencia al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Macron calificó el jueves en la noche a los incendios en el Amanzonas como una crisis internacional y dijo que los líderes del Grupo de los Siete deben sostener discusiones urgentes sobre ellos en su cumbre que tendrá lugar este fin de semana en Francia.

En respuesta, Bolsonaro dijo que el llamado del presidente francés para abordar el tema de los incendios en la cumbre del G7 no ayudará y que sólo tiene el objetivo de culpar a Brasil.

– Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema.