Macron manifiesta a Biden su voluntad de ''trabajar juntos''

PARÍS, Francia.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo este martes una conferencia telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien manifestó su voluntad de trabajar unidos en los desafíos contemporáneos.

El dirigente francés felicitó a Biden y a su vicepresidenta, Kamala Harris, y señaló en concreto varios temas urgentes: el clima, la salud, la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos fundamentales, según informaron fuentes del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia gala.

I spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. We’ll have a lot to do together to promote shared priorities - climate, global health, international security - and effective multilateral action. pic.twitter.com/h1zStqEf2J