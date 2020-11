PARÍS, Francia. — Nueve días después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitara a Joe Biden por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, este lunes el presidente francés sostuvo una reunión a puertas cerradas con Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump.

La oficina de Macron dio a conocer que Pompeo se reunió primero con el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en el Palacio del Elíseo, antes de verse con Macron.

Francia es el punto de partida de una gira de Mike Pompeo por siete países de Europa y el Medio Oriente.

Hasta el momento, se desconoce el propósito de la visita que durante tres días realizará Pompeo a París en medio de la pandemia de coronavirus. La oficina de Macron describió el encuentro con Pompeo en el Palacio del Elíseo como una visita “de cortesía”.

Al parece, no hay planes de una conferencia de prensa, en un intento por descartar la posibilidad de que los periodistas pregunten a Pompeo o a Macron sobre sus posturas respecto al resultado electoral en Estados Unidos.

Funcionarios del equipo de Pompeo indicaron que las autoridades francesas les informaron que no era posible el acceso de los medios debido a precauciones sobre la pandemia de Covid-19. París se encuentra bajo un confinamiento parcial, una medida que busca desacelerar la propagación del coronavirus.

El viaje de Pompeo parece enfocarse en apuntalar las prioridades del gobierno de Trump.

En un tuit a su llegada a Francia el sábado, Pompeo planteó las bases diplomáticas habituales para sus reuniones en París, subrayando que Francia es el “más viejo amigo y aliado” de Estados Unidos.

Great to be in France, the United States’ oldest friend and Ally. Our partnership is built upon our shared values: democracy, freedom, and rule of law. The strong relationship between our countries cannot be overestimated, and I’m looking forward to my discussions here in Paris. pic.twitter.com/NMPa0aX7V0