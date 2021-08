BERLÍN, Alemania. — Este jueves, medios locales dieron a conocer que Brandeburgo subsidiará con casi 10 millones de dólares los costos de infraestructura de la Tesla Gigafactory que se construye en las afueras de Berlín.

El millonario recurso saldrá de un fondo fiduciario que administra lo que queda de la fortuna del régimen comunista alemán.

Elon Musk, fundador de Tesla, se reunirá esta semana con funcionarios estatales en el sitio de la construcción.

Here is a little timelapse teaser I made from the todays footage. Release of the longer one will be shortly. pic.twitter.com/aLhabzYYUk