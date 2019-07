Ministros británicos anuncian su renuncia si gana Boris Johson

LONDRES, Inglaterra.- Los ministros británicos Philip Hammond, de Finanzas, y David Gauke, de Justicia, dieron a conocer que si Boris Johnson se convierte en el primer ministro del Reino Unido, ambos renunciarán a sus cargos, porque no están de acuerdo con el “brexit” sin acuerdo.

David Gauke, ministro británico de Justicia.- (Foto: Twitter) Philip Hammond, ministro británico de Finanzas.- (AP Photo/Alastair Grant, File)

La contienda por suceder a Theresa May llegará a su fin en dos días, hasta el momento, los sondeos dan ventaja a Johnson sobre Jeremy Hunt.

Ambos han dicho que apoyan la salida británica de la Unión Europea, pero Johnson además ha sido enfático al señalar que saldrían de la UE incluso por encima del Parlamento.

Rechaza sumarse

Philip Hammond dijo durante una entrevista con la BBC que nunca podrá sumarse a un “brexit” sin acuerdo.



“Estoy seguro que no voy a ser destituido porque voy a renunciar antes”, aseguró.

Renuncia anticipada

En tanto David Gauke dijo que presentará su renuncia a Theresa May el próximo miércoles, con lo que evitará ser despedido por Johnson.



“Si la prueba de lealtad para permanecer en el gabinete es el compromiso de apoyar el no llegar a un acuerdo (con la Unión Europea) antes del 31 de octubre, no estoy dispuesto a adherirme“, publicó hoy el Sunday Times.

Según la publicación del períodico, David Gauke reconoció “que este período en el gobierno está llegando a su fin”.

La primera ministra May renunció el pasado 7 de junio al no obtener el respaldo necesario del parlamento para la aprobación de su plan de salida que negoció con Bruselas, prevista para el 31 de octubre.