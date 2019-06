Multitudinaria manifestación en Londres contra la visita de Trump

LONDRES, Inglaterra. — Con muestras de furia e ironía, miles de manifestantes abarrotaron el martes la zona de Londres donde se encuentran edificios de gobierno para protestar por la visita de Donald Trump al Reino Unido, mientras el presidente estadounidense se reunía en las cercanías con la primera ministra Theresa May.

Feministas, ambientalistas, activistas por la paz, sindicalistas y otros se manifestaron en contra de la espléndida bienvenida real ofrecida a un presidente que ellos ven como un peligro para el mundo, coreando frases como “Dilo fuerte, dilo claro, Donald Trump no es bienvenido aquí.”

“Estoy muy molesta de que él esté aquí“, explicó la profesora de guitarra Sarah Greene, quien portaba un letrero casero que decía “Mantén tus manos lejos de nuestros tesoros nacionales” bajo una foto de uno de los dos perros corgi galés de la reina Isabel II.

“Me parece alguien aterrador. Mi letrero se queda corto, pues no dice las cosas que realmente me gustaría decir“, agregó.



El día de protestas comenzó con el vuelo de un globo gigante que representa al presidente estadounidense como un bebé enojado. El globo se levantó de la hierba del centro de la Plaza del Parlamento de Londres.

Un grupo acudió vestido con las capas y gorros rojos de los personajes de “The Handmaid’s Tale“, de Margaret Atwood, que está ambientado en un Estados Unidos del futuro, distópico y misógino.



Los manifestantes colmaron la Plaza de Trafalgar y la adyacente Avenida Whitehall, donde se encuentran varias oficinas gubernamentales.

Aerial view of today's Anti-Trump protest London. Thousands of Protesters March down the Streets Of London against Trump's policies & recent Visit. I'm guessing this wasn't the Parade Trump was hoping for lol pic.twitter.com/H1LdjrtGZS