Navalny denuncia sobornos para construir el ''palacio'' de Putin frente al mar Negro

La investigación pone al descubierto "quiénes y cómo financian la construcción del palacio más caro del mundo y cómo se paga el mayor soborno de la historia desde hace 15 años", de acuerdo con Navalny.



El FBK menciona, entre otros, a Vladímir Kolbin, empresario de San Petersburgo, al presidente de la petrolera Rosneft, Igor Séchin, el presidente de Transneft, Nikolái Tókarev, y el inversionista, Nikolái Yegórov, todos cercanos a Putin.



El "palacio más secreto de Rusia" -al que nadie tiene acceso- se encuentra muy cerca del mar, en las afueras de Guelendzhik, entre la ciudad de Sochi y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



La superficie total del palacio es de 17,692 metros cuadrados, lo que le convierte en "la mayor vivienda particular" de Rusia, y el terreno en el que se encuentra ocupa una superficie de 68 hectáreas.



La propiedad está rodeada por un terreno de 7,000 hectáreas, perteneciente al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB), una especie de "perímetro de contención" para evitar las visitas no deseadas.



El opositor, encarcelado desde su regreso el pasado domingo a Rusia desde Alemania -donde se recuperó de un envenenamiento ordenado por Putin, según denuncia-, ofrece en un vídeo un recorrido pormenorizado por los interiores del gigantesco palacio y sus instalaciones aledañas.



Hay una piscina interior, un gimnasio, un helipuerto, una pista de hielo subterránea, una iglesia, un invernadero, un túnel hasta el mar, e inmensos viñedos.



El FBK también asegura en su investigación que conoce quienes son los testaferros de estas propiedades.



El Fondo Anticorrupción del líder de la oposición extraparlamentaria de Rusia hace referencia a Mijaíl Shélomov, familiar lejano de Putin, al empresario multimillonario Alexandr Ponomarenko, y el oligarca Guennadi Timchenko, entre otros.



El vídeo de la investigación, de 1 hora y 52 minutos de duración y que fue planificado cuando el activista anticorrupción aún estaba en cuidados intensivos en Alemania, solo en la plataforma de Youtube registró en un par de horas más de 450,000 reproducciones.



Navalny, consciente de que podía ser detenido a su regreso a Rusia, acordó con sus socios publicar el material una vez estuviera en vuelta en Moscú, porque, según explicó el propio opositor, "no queremos que el protagonista (...) piense que le tememos".



Sostiene que la investigación sirve de "retrato psicológico" del líder ruso para "entender cómo un oficial ordinario soviético se convirtió en un demente obsesionado por el dinero y el lujo".



"Y no solo obsesionado, sino literalmente capaz de destruir el país y matar por sus baúles de oro", añadió.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo al medio ruso Daily Storm, que no está familiarizado con la investigación de Navalny, pero sostuvo que "este disco está rayado".



"Hace muchos años ya explicamos que Putin no tiene ningún palacio en Guelendzhik", aseguró.