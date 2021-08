Nicola Sturgeon logra acuerdo con los Verdes para gobernar Escocia

LONDRES, Inglaterra.- La independentistas Nicola Sturgeon podría gobernar Escocia los próximos cinco años si se ratifica el acuerdo de Gobierno alcanzando por el Partido Nacional Escocés (SNP) y el Partido Verde, según se dio a conocer este viernes.

Se trata de un acuerdo de poder compartido que permitirá a la actual ministra principal gobernar la región británica el próximo período quinquenal.

En el mes de mayo pasado, la líder del SNP logró ganar 64 escaños en el Parlamento escocés, y le faltó uno para la mayoría absoluta, mientras que el Partido Verde obtuvieron 8 asientos en la Cámara, donde los conservadores obtuvieron 31 diputaciones y los laboristas 22.

Según un comunicado del Ejecutivo escocés, en el borrador del programa político conjunto acordado por ambos partidos, una de las prioridades es convocar a un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia y profundizar en las medidas contra la crisis climática.

El próximo 28 de agosto, el Partido Verde buscará el respaldado de sus bases para el acuerdo, que incluye la designación de dos ministros de ecologistas, que entrará por primera vez en un Gobierno en el Reino Unido.

A pesar de la oposición a una nueva consulta independentista escocesa por parte del primer ministro británico, Boris Johnson, La ministra principal ganó los recientes comicios con la promesa de realizar el referéndum como parte de su programa de gobierno.

En 2014, se realizó un referéndum por la independencia de Escocia, acordado con el entonces jefe de Gobierno, David Cameron, cuyo resultado fue de un 55.3 % de los votos en contra y 44.7 % a favor.

🤝 Read @NicolaSturgeon’s speech on the SNP-Green Co-operation Agreement – working to build a greener, fairer, independent Scotland.



📢 "This agreement grasps that – out of great challenge – a better world and a better Scotland is capable of being born." https://t.co/4bRu2h5SSJ