Nobel de Química: ¿Quiénes son Benjamin List y David W.C. MacMillan?

El Nobel de Química premia una herramienta para crear moléculas

ESTOCOLMO, Suecia. — Este miércoles, el comité del Nobel dio a conocer que el Premio Nobel de Química se otorgó a los científicos Benjamin List y David W.C. MacMillan por su trabajo en el desarrollo de una nueva forma de crear moléculas conocida como “organocatálisis asimétrica”.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge