OMS: Estamos en fase epidémica por coronavirus, no en una pandemia

GINEBRA, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este martes que el coronavirus 2019-nCoV aún no ha desatado una “pandemia”, término que se aplica en una situación de propagación global de una enfermedad, ya que África y América Latina carecen de casos confirmados.

“We are not in a pandemic yet. We are in an epidemic situation with multiple foci. There are currently 23 countries outside of China with reported cases. We are still very early in this outbreak.” World Health Organization @WHO provides an update on the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/pvIEGrjwDJ