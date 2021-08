Países ricos golpeados por el clima extremo

KENSINGTON, Maryland / BERLÍN, Alemania.— Los expertos señalan: en 2021 el clima extremo está golpeando con más dureza y en lugares que se habían librado de los efectos del calentamiento global en el pasado, un aspecto que destaca la investigación realizada por los periodistas Seth Borenstein y Frank Jordans, de The Associated Press, y presentada este miércoles.

As the world staggers through another summer of extreme weather, experts are noticing something different: 2021′s onslaught is hitting harder and in places that have been spared global warming’s wrath in the past. https://t.co/gcjtJooZDL