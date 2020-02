ÁMSTERDAM, Holanda.- La Policía holandesa informó que un paquete bomba hizo explosión en el interior de las oficinas del banco ING, en Ámsterdam, este jueves, con saldo de un lesionado por inhalación de humo.

Las autoridades señalan que es el tercer incidente similar contra una empresa local por segundo día consecutivo.

El explosivo estalló cuando un empleado del banco abrió la carta, sin saber que podía contener explosivos, lo que ocasionó que inhalara el humo resultante de la explosión, pero sin causar heridas graves ni a él ni al resto de los trabajadores que se encontraban dentro del banco.

El paquete llegó a la oficina de ING al mediodía de este jueves, cuando los empleados ya habían iniciado sus labores y se encontraban en el interior del edificio.

Por otra parte, la Policía también investiga el caso que reportó un repartidor de correos de la población de Oudenbosch, en Brabante, quien aseguró que vio salir humo de un paquete y lo tiró en la calle; la Policía determinará si había una bomba en su interior y si era similar a la que estalló en Ámsterdam.

