LONDRES, Inglaterra.- Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, aseguró este lunes que su partido no presentará candidatos en los 317 distritos electorales que ganaron los conservadores en 2017, lo que incrementa las posibilidades de victoria del primer ministro británico, Boris Johnson, en las elecciones del 12 de diciembre.

En un mitin en la localidad de Hartlepool, Inglaterra, el político antiinmigración y antieuropeo dijo que su agrupación no le disputará a Johnson estos escaños que los “tories” ganaron en los últimos comicios generales.

En cambio, Farage adelantó que concentrará sus esfuerzos en las circunscripciones en las que el Partido Laborista ganó en 2017.

Farage quiere evitar que el Parlamento se fragmente tras las elecciones de diciembre, lo que haría más difícil concretar la retirada británica de la Unión Europea (UE) para la fecha prevista del 31 de enero.

La decisión del Partido del Brexit es un fuerte espaldarazo para el “premier” conservador.

El político reconoció que su decisión “no ha sido fácil” después de haber hecho campaña para “liberarnos de la Unión Europea“, y añadió que se vio obligado a tomar esta medida después de fracasar el plan de formar una “Alianza de la Retirada” de la UE con el partido de Johnson y para evitar un avance de las formaciones proeuropeas.

Ian Lavery, presidente honorario del Partido Laborista, advirtió que este anuncio confirma una alianza de Farage y Johnson con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confió en que los votantes lo rechacen en los comicios del 12 de diciembre.

Hace unas semanas, el presidente estadounidense animó a Farage y Johnson a que unieran fuerzas para materializar el “brexit” antes del finales del próximo enero.

Any form of Brexit that is acceptable to Nigel Farage will be deeply damaging for Scotland. Makes it all the more important to get rid of Boris Johnson’s Tories, escape Brexit and put Scotland’s future into Scotland’s hands. #GE209 #VoteSNP https://t.co/3M5C4TUnDJ