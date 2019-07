MADRID, España.- Pedro Sánchez, aspirante a un segundo período como jefe de gobierno de España, le dijo a su principal aliado para ese fin que no le cederá lo que ha pedido.

Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), llamó al dirigente de Unidos Podemos (UP), Pablo Iglesias, para darle el mensaje directa y personalmente, dijeron fuentes de UP.

Por su parte los socialistas confirmaron la llamada y aseguraron que la última propuesta hecha a Podemos era una “buena oferta”.

¿Qué pide Unidos Podemos?

Al parecer, el precio que Pedro Sánchez y el PSOE tendrían que pagar por un segundo período de gobierno es elevado.

UP ha pedido encabezar los ministerios de Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica e Igualdad.

También piden que Irene Montero, “número dos” de Podemos, sea nombrada para una vicepresidencia, esta solicitud es la única que el PSOE ha aceptado, por el momento.

El tiempo se agota

Desde ayer las negociaciones entre ambos partidos se han intensificado, pues quedan menos de 24 horas para la segunda votación en el Parlamento para establecer un gobierno de coalición, encabezado por Sánchez.

Si las cosas no mejoran, el gobierno de coalición fracasará y todo indica que se podría llegar a nuevas elecciones.

Y es que las negociaciones se suspendieron al incrementarse la tensión tras la denuncia de UP de que el PSOE no aceptaba compartirles “ninguna competencia social”.



“Unidas Podemos no quiere entrar en el Gobierno a cualquier precio“, dijeron representantes de UP.

El PSOE está en espera de la respuesta de Podemos.

Por su parte UP señala que como muestra de voluntad renunciaron a los ministerios de Estado como Interior, Justicia o Exteriores y, por eso no bastara, se sometieron al veto impuesto por Sánchez a Iglesias, “algo inédito en los acuerdos de gobiernos de coalición.”

Primera votación

En la votación de investidura realizada el día de ayer, Unidos Podemos se abstuvo de votar, lo que impidió que Pedro Sánchez consiguiera los votos suficientes para ser investido por un segundo período de gobierno.

Con esta determinación Podemos dejó claro el valor de sus votos. El resultado de la votación fue de 124 votos a favor, frente a 170 en contra y 52 abstenciones.

Carmen Calvo, por parte del PSOE, y Pablo Echenique, por Podemos, encabezan las negociaciones para el gobierno de coalición.



Las votaciones deben realizarse mañana jueves.

Ante el fracaso

Si Pedro Sánchez no consigue ser investido mañana jueves, entonces el rey Felipe VI propondría un nuevo candidato, que podría ser investido en septiembre.

Dos meses después de la primera votación de investidura, si ningún candidato consigue ser investido, entonces quedaría disuelto el Parlamento y se convocaría a nuevas elecciones, que deberán celebrarse el 10 de noviembre.