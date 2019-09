Pedro Sánchez reparte culpas ante el fracaso de una segunda investidura

MADRID, España.- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ofreció esta tarde una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.

En su mensaje, el presidente en funciones culpó a la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP) por haber impedido “cuatro veces” en 2016 y 2019 la oportunidad de formar un Gobierno progresista.

También responsabilizó al Partido Popular, de centro derecha, y al partido Ciudadanos por negarse a abstenerse en la votación de investidura y obligar al Ejecutivo a depender de los independentistas.

“Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un Gobierno para España, un Gobierno no cualquier Gobierno, sino el que a mi juicio necesita España ante los desafíos que tenemos por delante“, recalcó Sánchez.