Piden la renuncia del principal asesor de Boris Johnson

LONDRES, Inglaterra. — Varios legisladores del Partido Conservador, el que gobierna en Gran Bretaña, se unieron este domingo a los llamados de la oposición para solicitar la renuncia de Dominic Cummings, principal asesor del primer ministro Boris Johnson por presuntamente violar las reglas de la cuarentena para frenar al coronavirus.

Las solicitudes del cese surgieron después de que los periódicos The Guardian y Mirror revelaron que el asesor viajó más de 400 kilómetros a la casa de sus padres durante la cuarentena nacional en momentos que se sospechaba que estaba contagiado de coronavirus.

Dominic Cummings condujo de Londres a Durham, en el noreste de Inglaterra, en compañía de su esposa e hijo a fines de marzo. Las normas de la cuarentena impuesta el 23 de marzo estipulaban que la población debía permanecer en casa, salir solamente para realizar tareas esenciales o ejercitarse y no visitar a parientes. Aquellas personas que presentaban síntomas del virus debían aislarse totalmente.

La oficina de Johnson indicó en un comunicado que Cummings hizo el viaje porque su esposa mostraba síntomas de coronavirus, él pensó que también podría enfermarse y sus familiares habían ofrecido hacerse cargo del hijo de cuatro años de la pareja. Subrayó que Cummings se quedó en una casa “cercana pero separada” de la de su parientes.

Dominic Cummings has a track record of believing that the rules don’t apply to him and treating the scrutiny that should come to anyone in a position of authority with contempt. The government would be better without him.