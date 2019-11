La Policía califica de ataque terrorista el incidente en el Puente de Londres

LONDRES, Inglaterra.- La mañana de este viernes, se registró un incidente cerca del Puente de Londres, calificado por la policía británica de ataque terrorista.

Según el informe policíaco, un hombre armado con un cuchillo atacó a varias personas, aunque no se precisa cuántas personas fueron heridas ni la gravedad de las lesiones.

Neil Basu, jefe de contraterrorismo de la fuerza, dijo que el sospechoso llevaba aparentemente un chaleco explosivo que resultó ser “un artefacto explosivo falso”.

Basu dijo que aún no se ha determinado cuál fue el motivo del ataque.



A través de una denuncia de ataques a puñaladas la policía fue alertada y finalizó cuando varios transeúntes derribaron al agresor en fuga y policías armados lo mataron a tiros.

Decenas de agentes acudieron al lugar y escoltaron a oficinistas y turistas hasta salir de la zona del incidente.

La policía dijo que poco antes de las 2 de la tarde se produjo “un apuñalamiento en un local cerca al Puente de Londres, que une el distrito comercial de la ciudad con la orilla sur del río Támesis.

Testigos dijeron presenciar lo que parecía ser una riña en el puente y escuchar varios disparos.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0