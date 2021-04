Al menos dos heridos y un detenido en incidente violento en Londres

LONDRES, Inglaterra.- Este lunes, la policía del condado de West Sussex dio a conocer que dos personas resultaron heridas en un suceso en el que se escucharon disparos de armas de fuego cerca de una escuela en la localidad de Crawley, en el sureste de Inglaterra.

#CrawleyCollege latest: ➡️ Pupils & staff evacuated to safety ➡️ 2 staff members treated for minor injuries, not gunshot wounds ➡️ 18-year-old-man arrested ➡️ A firearm & knife seized ➡️ All lines of enquiry are open as our investigation proceeds More: https://t.co/9XY1y66KFZ pic.twitter.com/4MqRlyx6wT

A través de su cuenta en la red social Twitter, las autoridades policíacas informaron que una persona fue detenida en el lugar de los hechos, y agregaron que tanto los estudiantes como el personal del centro educativo Crawley College, están siendo desalojados de sus instalaciones.

La policía también publicó en sus redes sociales que, al parecer, las heridas sufridas por las dos personas no son de arma de fuego y no ponen en peligro su vida.

