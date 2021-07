Primer ''Día de la Libertad'' en Reino Unido

LONDRES, Inglaterra.- Este lunes, llamado “Día de la Libertad“, el Reino Unido eliminó las últimas restricciones legales por la pandemia y el uso de las mascarillas ya no es obligatorio en locales como restaurantes o pubs aún cuando los contagios diarios continúan rondando los 50,000.

Por su parte, Boris Johnson, primer ministro británico, permanece confinado igual que el titular de Economía, Rishi Sunak, después de que ambos estuvieron en contacto con Sajid Javid, responsable de Sanidad, quien dio positivo en una prueba de Covid-19.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe