Reino Unido aprueba el uso del Molnupiravir, el primer medicamento antiviral oral contra la Covid-19 en el mundo



LONDRES, Inglaterra.- A través de un comunicado, la Agencia Reguladora de Medicamentos (MHRA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido dio a conocer la aprobación del molnupiravir, de las farmacéuticas estadounidenses Merck y Ridgeback Biotherapeutic, como el primer antiviral contra la Covid-19.

La agencia consideró que el medicamento es “seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con un covid de suave a moderado que sufren un riesgo extra".

El molnupiravir podrá usarse en pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, señalaron las autoridades británicas.

BREAKING NEWS:



The UK has become the first country in the world to approve a COVID-19 antiviral - @MSDintheUK's #molnupiravir.



Great news from the @MHRAgovuk which will benefit the country's most vulnerable - we're now working at pace to deploy it to patients. pic.twitter.com/FCMRkMiUP9