Reino Unido distribuirá 9 millones de dosis de AstraZeneca

LONDRES, Inglaterra.- Como lo había ofrecido el primer ministro Boris Johnson, desde el pasado mes de junio, en la cumbre del G7 en Cornualles, el Reino Unido comenzará la distribución de nueve millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Oxford/AstraZeneca.

Pleased to announce the UK 🇬🇧 is sending the first batch of 9 million #Covid19 vaccines overseas to Covax & key partners this week.



These vaccines will save lives and show Global Britain as a lifesaving force for good in the world.https://t.co/95KHItPlrM